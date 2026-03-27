Bakan Çiftçi, KKTC Heyeti ile Görüştü

27.03.2026 17:55
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC'li meslektaşı Oğuz ile işbirliği konularını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve heyetiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz ve beraberindeki heyet, Bakan Çiftçi'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, düzensiz göçle mücadelede, afet ve acil durum yönetimi alanında ve güvenlik faaliyetlerinde mevcut işbirliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Ziyaret, ilgili alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek somut adımların ele alınması ve görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
