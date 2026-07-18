Bakan Çiftçi Kocaeli'nde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Bakan Çiftçi Kocaeli'nde Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Çiftçi Kocaeli\'nde Ziyaretlerde Bulundu
18.07.2026 17:17
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler ve programlara katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Çiftçi, ayağından geçirdiği operasyon nedeniyle istirahat eden AK Parti İl Başkanı Şahin Talus'u evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından Kocaeli Valiliği'ne geçen Çiftçi, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali İlhami Aktaş'tan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çiftçi, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz ve Veysal Tipioğlu ile bir araya geldi.

Buradaki görüşmenin ardından İzmit Millet Bahçesi'ne geçen Çiftçi, Körfez Aqua Kıtlar Akvaryumu ve Alev Alatlı Kütüphanesi'ni gezdi, kütüphanedeki öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi Kocaeli'nde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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