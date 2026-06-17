İçişleri Bakanı Çiftçi: "Yıl Sonuna Kadar Sokak Köpeği Sorunu Bitecek"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısında, yıl sonuna kadar sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanacağını belirterek, "Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk, ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in koordinasyonunda, Milli Savunma Komisyon Başkanı, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

Milletvekillerinin kendi bölgelerinde karşılaştıkları sorunları dinleyen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın son dönemde yürüttüğü çalışmalara ilişkin güncel verileri ve rakamları paylaştı.

Bakan Çiftçi, 2025 ve 2026 yıllarının 1 Ocak–31 Mayıs dönemlerini karşılaştırarak trafik denetimlerinde artış yaşandığını, buna karşın işlem sayılarında düşüş görüldüğünü açıkladı. Denetimlerin yüzde 7,5 arttığını belirten Çiftçi, işlem sayılarının yüzde 16,4 gerilediğini ifade etti. Hız, alkol ve uyuşturucuya bağlı ihlallerde de belirgin azalışlar yaşandığını söyleyen Çiftçi, özellikle motosiklet denetimlerinde işlem sayısının yüzde 27,5 düştüğünü belirtti.

Trafik kazalarına ilişkin verilerde de gerileme olduğunu belirten Mustafa Çiftçi, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda düşüş yaşandığını, günlük ortalama can kaybının 5,8'den 5,2'ye gerilediğini aktardı. Trafik düzenlemeleri sonrası makas atma, kask takmama, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlali gibi birçok başlıkta ciddi azalmalar olduğunu belirten Bakan Çiftçi, ölümlü kazaların ve kaza yeri can kayıplarının da önceki yıla göre düştüğünü ifade etti.

51 İLDE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ YÜZDE 100'Ü TOPLANDI

İçişleri Bakanı Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek, 81 il genelinde sokak hayvanlarının yüzde 83'ünün toplanarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığını açıkladı.

İl Özel İdaresi bulunan 51 ilde sürecin yüzde 100'e ulaştığını belirten Çiftçi, bu illerde tüm sahipsiz hayvanların toplandığını söyledi. Büyükşehirlerde çalışmaların daha geç başladığını ifade eden Çiftçi, 30 büyükşehirde oranın yüzde 74'e ulaştığını, çalışmaların aşamalı şekilde devam ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalarda 12 büyükşehirde toplama işlemlerinin tamamlandığını, bu illerin Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş olduğunu belirten Çiftçi, bu şehirlerde çalışmaların sona erdiğini ifade etti.

Diğer büyükşehirlerdeki güncel oranları da paylaşan Çiftçi, Ankara'da yüzde 99'a ulaşıldığını, Van ve Malatya'da yüzde 91, Muğla'da yüzde 89, Tekirdağ'da yüzde 87, Samsun'da yüzde 82, Trabzon'da yüzde 80, Hatay'da yüzde 76, Kocaeli'nde yüzde 71, Antalya'da yüzde 68, Adana'da yüzde 64, Eskişehir'de yüzde 59, Bursa'da yüzde 58, İstanbul'da yüzde 49, Aydın'da yüzde 47, Ordu'da yüzde 38, İzmir'de yüzde 35 ve Diyarbakır'da yüzde 27 seviyesine gelindiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" diye konuştu.