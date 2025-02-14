Bakan Ersoy Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Ersoy Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afyonkarahisar'da kamu misyonları ve kütüphane açılışları yaptı.

14.02.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Yiğitbaşı ile bir süre görüştü.

Daha sonra Ersoy, Kent Meydanı'ndaki Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Kütüphanenin içinde incelemelerde bulunan Ersoy, çocuklara hediye verdi.

Açılış sonrası, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne geçen Ersoy, yatırımları inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Sandıklı ilçesindeki kütüphane açılışında konuşan Ersoy, son bir kaç yıldır yeni nesil kütüphanelere geçtiklerini söyledi.

Ersoy, "Her yaş grubundan çocuklara hitap eden kütüphanelerden birisi Sandıklı'ya hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:52 Naci Görür’den Bursa için korkutan uyarı Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.