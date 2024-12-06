Bakan Ersoy Antik Kent Kazılarını Ziyaret Etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Heraion-Teikhos ve Perinthos Antik Kent kazı evlerini ziyaret etti.

Ersoy, kentteki çeşitli ziyaretlerinin ardından Karaevli Mahallesi'ndeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti kazı evinde incelemelerde bulunarak, İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atik, kazı evinde bulunan eserler ve kazı çalışmaları ile ilgili Ersoy'a bilgi verdi.

Bakan Ersoy ardından, Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Perinthos Antik Kenti Kazı evine geçti.

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem ile görüşen Ersoy, kazılardan çıkan eserleri inceledi.

Ersoy, 12 ay devam kazılar hakkında Erdem'den bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Ersoy'a, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekili Gökhan Diktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve protokol üyeleri eşlik etti.