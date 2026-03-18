Bakan Ersoy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de yazılan destan, bir milletin imanla, cesaretle ve sarsılmaz iradesiyle tarih sahnesine nasıl yön verdiğinin en güçlü nişanesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."