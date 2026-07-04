Bakan Ersoy\'dan İhsan Fazlıoğlu\'na Ziyaret

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü dünyaca ünlü bilim tarihçisi ve felsefeci Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile Fatih Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede medeniyet birikimi, kültürel miras ve düşünce geleneği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, kültür politikalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin köklü medeniyet birikiminin korunması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve kültür alanında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kültür politikalarına katkı sağlayacak fikirler ile ortak hassasiyet taşıyan konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim tarihi ve düşünce geleneği üzerine yaptığı kıymetli çalışmalarla akademi dünyamıza önemli katkılar sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile bir araya geldik. Medeniyet birikimimiz, kültürel mirasımız ve düşünce geleneğimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kültür politikalarımızın güçlü bir tarih ve düşünce perspektifiyle şekillenmesine katkı sunacak her değerlendirmeyi son derece kıymetli görüyoruz. Bilim tarihi ve felsefe alanındaki değerli çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatına katkı sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na nazik ev sahipliği ve verimli sohbeti için teşekkür ediyorum" dedi.