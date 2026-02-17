Bakan Ersoy'dan Kilimli'deki Göçük İçin Taziye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.
Ersoy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
