Bakan Ersoy, Dünya Turizm Günü'nde 81 il ve dört mevsim hedefini belirtti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Gününü kutlayarak, turizmi dört mevsime ve 81 ile yaymak, doğal ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Ersoy, Türkiye'nin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik ve anlatılacak bir hikayenin olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, mesajında, şunları kaydetti:

"Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun."