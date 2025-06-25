Bakan Ersoy, İngiltere Büyükelçisi'ni Ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i makamında kabul etti.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Morris'i Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde, 2025 turizm sezonunu değerlendirdik, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldık. İngiliz turistlerin Türkiye'deki deneyimlerinden son derece olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Morris'e, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
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