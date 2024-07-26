- Bakan Fidan, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüştü
VİENTİANE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile bir araya geldi.
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