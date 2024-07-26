Bakan Fidan, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Bakan Fidan, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedefliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta düzenlenen ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hedefinin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmak olduğunu belirtti. Bakan Fidan, uluslararası düzende yaşanan şoklar ve bozulmaların karmaşık jeopolitik denklemlere yol açtığını vurgulayarak, Türkiye'nin bölgesel sahiplenmeyi teşvik ettiğini ve etkin çok taraflılığı desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve iş birliği hedeflediğini söyledi.

26.07.2024 19:34
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- Bakan Fidan, ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katıldı

Bakan Fidan: " Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır"

VİENTİANE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta katıldığı ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Laos'ta Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada uluslararası düzende sistematik şoklar ve bozulmalarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek büyük güçler arasındaki rekabet yoğunlaştıkça, karmaşık jeopolitik denklemlerin ortaya çıktığını söyledi. Ukrayna'daki savaşın yankılanan etkileri, mesafenin artçı şoklardan korumadığını gösterdiğini kaydeden Bakan Fidan, "Bizler burada barış ve kalkınma için iş birliğini görüşmek üzere toplanırken, Filistinliler büyük bir trajedi yaşamak zorunda bırakılıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, " İsrail, zulümleriyle uluslararası hukuku ihlal etmeye, insanlık vicdanını rencide etmeye, barış ve istikrara zarar vermeye devam ediyor. Coğrafi gerilimin tırmanması hala bir ihtimaldir. İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ön tedbirleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka açıkça meydan okuması, mevcut uluslararası düzenin eksikliklerini ortaya koymaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, artan enerji maliyetleri, yükselen enflasyon ve dünya genelinde yaklaşmakta olan gıda krizi daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir uluslararası iş birliğini gerektirdiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır"

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asya-Pasifik bölgesinin de kendine has jeopolitik ve jeo-ekonomik sınamaları bulunmaktadır. Bu karmaşık zeminde Türkiye bölgesel sahiplenmeyi teşvik etmekte ve etkin çok taraflılığı desteklemektedir. Çünkü barış ve kalkınma, karşılıklı olarak birbirini güçlendiren süreçlerdir. Bu nedenle Türkiye, uluslararası ortaklarıyla siyasi diyalog ve kalkınma odaklı bölgesel iş birliğini kapsayan ikili bir politika gündemi geliştirmiştir. ASEAN bu uluslararası ortaklardan biridir. Türkiye, ASEAN'ın Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki merkezi rolünün farkındadır. Hem geleneksel hem de yeni iş birliği alanlarında mevcut potansiyelimizi tam anlamıyla kullanmak istiyoruz. İş birliğimizi çeşitlendirmenin ve kapsamını proje uygulamalarının ötesine taşımanın tam zamanıdır. Tekrar ifade etmem gerekirse: Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır. Bu, ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve iş birliğine sahip olmamızı sağlayacaktır"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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