Bakan Fidan, Avusturya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29-30 Nisan'da Avusturya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Avusturya Başbakanı Christian Stocker tarafından kabul edilmesi, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüşmesi, Viyana Diplomasi Akademisi'nde konferans vermesi ve Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel ve beşeri boyutlarıyla ele alınacak. Ticaret hacminin artırılması, enerji, dijitalleşme, bağlantısallık ve savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda işbirliği potansiyeli değerlendirilecek. Fidan, Türk toplumunun hak ve menfaatlerinin korunmasının önemini vurgulayacak.

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifini koruduğunu ifade edecek olan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinde stratejik yaklaşımın gerekliliğini dile getirecek. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında barış çabalarına destek, İran-ABD çatışmasının sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesisi konuları ele alınacak.

Fidan, İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlallerine ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmesine dikkat çekecek. Türkiye-Avusturya ikili ticaret hacmi 2025'te 4,3 milyar doları aşarken, kısa vadede 5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Avusturya'nın Türkiye'ye doğrudan yatırımları 11,2 milyar doları aşarken, Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları 887 milyon dolar oldu. Avusturya'da yaşayan yaklaşık 350 bin Türk toplumu iki ülke arasında önemli bir beşeri bağ oluşturuyor.