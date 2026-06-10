Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Becirovic ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Bosna Hersek lideri Becirovic ile görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?