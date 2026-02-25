Bakan Fidan, İİT Büyükelçileri ile İftarda Buluştu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi ve Gözlemcisi Ülkelerin Ankara'daki Büyükelçileri ile iftarda biraraya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi ve Gözlemcisi Ülkelerin Ankara'daki Büyükelçileri ile İİT'nin ülkemizde kain kuruluşlarının yöneticileri ile Sheraton Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi." denildi.