Bakan Fidan Kanada'da İncelemelerde Bulundu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Toronto'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile birlikte Darlington Nükleer Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Fidan ayrıca Türk kökenli Kanadalı Federal Milletvekili Şima Açan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Toronto'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, bugün Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile birlikte Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Fidan, Toronto'daki temasları kapsamında Türk kökenli Kanadalı Federal Milletvekili Şima Açan ile de bir araya geldi.