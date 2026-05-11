Bakan Fidan, Katar'a Gidiyor: Gündemde Hürmüz, Gazze ve Bölgesel Güvenlik Var

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret amacıyla yarın Katar'a gidecek. Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde bölgesel güvenlik, Körfez'deki gerilim, Gazze'deki insani kriz ve Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın temaslarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani başkanlığında bu yıl Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 12'nci Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıklarını gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin, mart ve nisan aylarında Katar'a yönelik saldırılar karşısında Doha'ya desteğini yinelemesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesinin bölgesel güvenlik ile ekonomik istikrar açısından kritik önemde olduğuna dikkati çekmesi bekleniyor.

Kaynaklara göre Fidan'ın, bölgede yaşanan gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin önemini artırdığını vurgulaması ve bağlantısallık projelerinin bölgesel istikrar açısından stratejik değer taşıdığına işaret etmesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin öncelikli olduğunu ifade ederek, yürütülen diplomatik girişimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN, GAZZE VE BATI ŞERİA'DAKİ EYLEMLERİ

Görüşmelerde Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin de gündemde olması bekleniyor. Bakanlık kaynaklarına göre Fidan'ın, İsrail'in bölgesel istikrarı bozucu faaliyetlerine karşı bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde ortak çabaların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulaması ve Gazze'de yaşanan insani felaketin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının önemine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Kaynaklar ayrıca Fidan'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin barış çabalarını baltalayan politikalarına karşı "müteyakkız olunması gerektiğini" ifade etmesinin beklendiğini aktardı.

Ziyaret kapsamında Lübnan'daki durumun da ele alınacağı, İsrail saldırıları karşısında Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar açısından önem taşıdığının vurgulanacağı belirtildi.

İKİLİ İLİŞKİLER

Bakanlık kaynakları, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin "müstesna seviyede" seyrettiğini belirterek, iki ülke arasında 2015'ten bu yana dönüşümlü olarak düzenlenen Yüksek Stratejik Komite toplantıları kapsamında bugüne kadar 115 anlaşma imzalandığını kaydetti.

Kaynaklara göre Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 1,15 milyar dolar olarak gerçekleşirken, iki ülke önümüzdeki dönemde bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.