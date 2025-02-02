Bakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

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- Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al-Thani ile görüştü

DOHA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Bakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze'deki ateşkesin de ele alınması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, görüşmenin ardından Katarlı mevkidaşıyla basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.