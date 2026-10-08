Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamasında Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağını söyledi. Fidan, bu kapsamda Türkiye'nin asker göndermeyeceğini ve saldırı yapmayacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Fidan: " (Mekke Anlaşması) Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak"
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8.10.2026 14:39:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'na göre Türkiye'nin asker göndermeyeceğini söyledi - Son Dakika
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