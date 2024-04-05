Bakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. NATO-Ukrayna Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. Toplantıda, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları ve NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin güçlendirilmesi ele alınıyor.

05.04.2024 00:39  Güncelleme: 00:43
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- Bakan Fidan, NATO- Ukrayna Konseyi toplantısında

NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

NATO-Ukrayna Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Stoltenberg, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı 3. yılına girdi. Ukrayna özgürlüğü için savaşmaya devam ederken, NATO müttefikleri de Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Savaş alanındaki durum zor. Bu, desteğimizi azaltmak için değil, artırmamız için bir neden" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Bugün, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin nasıl güçlendirilebileceği de dahil olmak üzere Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ele alacağız. (Temmuz ayındaki) Washington Zirvesi'ne hazırlanırken, Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolunu sağlamlaştırmak için birlikte çalışıyoruz. Bu, Ukrayna'nın güvenliği ve bizim güvenliğimiz için önemlidir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı, basına kapalı olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Belçika, Brüksel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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