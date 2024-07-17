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- Bakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile görüştü

NİAMEY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Nijer'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Niamey'de Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bakan Fidan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar eşlik ediyor.