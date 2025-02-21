Bakan Fidan, Nur'ul Hamidiye Camii'ni Ziyaret Etti

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Johannesburg'da, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların sembollerinden biri olan Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, "Tarihin ve maneviyatın buluştuğu bu mekan, TİKA'nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) titiz çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirasını yaşatan bu anlamlı esere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.