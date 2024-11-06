Bakan Fidan, TDT Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına iştirak etti.
Bakan Fidan, toplantıda hitapta bulundu.
Toplantı basına kapalı yapıldı.
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