Bakan Fidan, Urumçi'de Yanghang Camii ziyaret etti ve çarşı gezdi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin'in Urumçi kentini ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bakanımız Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti" ifadesine yer verildi.