Bakan Findan, Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit düşen Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Niğde'de, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminde ihanet şebekesine geçit vermeyen kahramanımız Ömer Halisdemir'in kabrini, şehidimizin kıymetli babası Hasan Hüseyin amcamızla birlikte ziyaret ettik. Rabbim, vatan uğruna canlarını feda eden yiğitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Bıraktıkları kutsal emaneti muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin."