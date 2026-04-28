Bakan Göktaş: 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor

28.04.2026 18:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı için sosyal medyada yaş doğrulama sistemi getirileceğini, uygunsuz içeriklerin 1 saat içinde kaldırılması ve oyun platformlarına temsilci zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AB'nin önemli düzenlemeler yaptığını belirten Göktaş, Türkiye'nin kendine özgü bir model geliştirdiğini söyledi. 15 yaş altı için sosyal medyada yaş doğrulama sistemi getirileceğini, sosyal ağ sağlayıcıların 1 milyondan fazla kullanıcısı varsa Türkiye'de temsilci bulundurması gerektiğini ifade etti.

Uygunsuz içeriklerin 1 saat içinde kaldırılması ve aldatıcı reklamların kaldırılması talep edilecek. Oyunlarla ilgili ilk kez düzenleme yapıldığını belirten Göktaş, 100 binden fazla kullanıcısı olan oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Yaptırımların 1 ile 10 milyon TL arasında idari para cezası olacağını, 6 ay içinde yönetmeliğin çıkacağını söyledi.

Yaş doğrulama sisteminin E-Devlet şifresi üzerinden yapılacağını, 15-18 yaş için ayrıştırılmış içerik oluşturma zorunluluğu getirileceğini belirten Göktaş, amacın yasaklamak değil denetlemek ve çocukları korumak olduğunu vurguladı. VPN konusunda da adım atılacağını, uluslararası firmalarla görüşüldüğünü ifade etti.

Göktaş, sosyal risk haritaları ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek modeli hakkında da bilgi verdi. 14 farklı kurumla çalışılarak oluşturulan modelin amacının aileleri eşik gelir seviyesine getirene kadar destek sunmak olduğunu, pilot çalışmaların bu yıl başladığını ve 2027'de tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 18:11:22.
