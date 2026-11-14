Bakan Göktaş, Antalya'da BAE'li mevkidaşıyla çocukların dijital risklerini konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri Aile Bakanı Sana bint Muhamed Suhail ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Antalya'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumaya ve ailelerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik. Görüşmemizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacağına ve yeni işbirliği imkanlarına kapı aralayacağına gönülden inanıyorum."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.