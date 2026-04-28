Bakan Göktaş: Doğum iznini 24 haftaya çıkardık, babalık iznini 10 güne yükselttik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını ve bu düzenlemeyle Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında ilk 10'da yer aldığını söyledi. Babalık izninin de 5 günden 10 güne yükseltildiğini belirten Göktaş, nüfus artış hızındaki düşüşe karşı alınan tedbirler kapsamında evlilik kredisi, çocuk desteği ve kreş seferberliği gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, doğurganlık hızının 1,48'e düştüğünü ve nüfusun kendini yenileme oranı olan 2,1'in altında kaldığını belirterek, bu düşüşü durdurmak için bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Dijitalleşmenin yalnızlaşmayı artırdığını ve aile değerlerini zayıflattığını vurgulayan Göktaş, hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmadığına dikkat çekti.

15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması düzenlemesine de değinen Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılara yaş doğrulama sistemi getirileceğini, uygunsuz içeriklerin 1 saat içinde kaldırılmasının zorunlu olacağını ve ebeveyn kontrol araçlarının güçlendirileceğini açıkladı. Oyun platformları için de benzer düzenlemeler yapıldığını belirten Göktaş, ihlallerde küresel cironun yüzde 3'üne kadar ceza uygulanacağını söyledi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası sosyal risk haritası oluşturduklarını ifade eden Göktaş, 14 sosyal risk haritasının tamamlandığını ve vaka bazlı müdahale için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ailelere yönelik psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' uygulamasıyla akran zorbalığı ve istismar gibi durumların bildirilebileceğini belirtti.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasına bu yıl başlandığını ve 2027'de tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyleyen Göktaş, yaşlı bakımı konusunda ise Darülaceze'nin tüm Türkiye'de hizmet vereceğini ve bakım sigortası sistemi üzerinde çalışıldığını açıkladı.