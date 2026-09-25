Bakan Göktaş, gastronomi protokolüyle kadınların nitelikli üretimini hedefliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ile Gastronomi Turizmi Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Gastronomi Turizmi Derneği ile imzaladığımız işbirliği protokolüyle Aile Destek Merkezlerimiz ve Sosyal Dayanışma Merkezlerimizde gastronomi alanındaki eğitim ve üretim süreçlerini yeni imkanlarla güçlendiriyoruz. Bu işbirliğiyle kadınların gastronomi alanındaki bilgi ve becerilerini nitelikli üretime dönüştürmelerini, ulusal ve uluslararası pazarlarda kalıcı bir yer edinmelerini hedefliyoruz. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sayın Gürkan Boztepe başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."