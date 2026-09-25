Bakan Göktaş, gastronomi protokolüyle kadınların nitelikli üretimini hedefliyor

Bakan Göktaş, gastronomi protokolüyle kadınların nitelikli üretimini hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile Bakanı Göktaş, Bakanlık ile Gastronomi Turizmi Derneği arasında protokol imzalandığını duyurdu. Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Dayanışma Merkezlerindeki gastronomi eğitimi güçlendirilecek; kadınların bilgi ve becerilerini nitelikli üretime dönüştürmeleri hedefleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ile Gastronomi Turizmi Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, Gastronomi Turizmi Derneği ile imzaladığımız işbirliği protokolüyle Aile Destek Merkezlerimiz ve Sosyal Dayanışma Merkezlerimizde gastronomi alanındaki eğitim ve üretim süreçlerini yeni imkanlarla güçlendiriyoruz. Bu işbirliğiyle kadınların gastronomi alanındaki bilgi ve becerilerini nitelikli üretime dönüştürmelerini, ulusal ve uluslararası pazarlarda kalıcı bir yer edinmelerini hedefliyoruz. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sayın Gürkan Boztepe başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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