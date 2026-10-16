Bakan Göktaş, İstanbul Sarıyer'deki selde can kaybı yaşandığını söyledi - Son Dakika
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Bakan Göktaş, İstanbul Sarıyer'deki selde can kaybı yaşandığını söyledi

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Bakan Göktaş, Sarıyer Ayazağa'daki sel bölgesinde incelemelerde bulunarak can kaybı yaşandığını ve kayıpları bulma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bakanlığın İstanbul'da 212 personelle sahada olduğunu, ihtiyaç duyan hanelere psikososyal destek verildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sel ve su baskınlarının yaşandığı İstanbul'da 212 personel ve 39 araçla sürekli sahada olduklarını belirterek, "İhtiyaç duyan hanelerimize psikososyal destek çalışmalarıyla destek oluyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Ayazağa'daki kriz merkezini ziyaret eden Göktaş, ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) mobil aracında son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakan Göktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlık olarak İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin koordinesinde aktif görev aldıklarını ifade eden Göktaş, "Kayıp vatandaşlarımız var. Maalesef can kaybı yaşadık. Ben, bu vesileyle bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıpları bulma noktasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sayın Valimizin koordinasyonunda bütün kurumlarımız ve bütün bakanlıklarımızla hem burada hem de ihtiyaçları yerinde tespit etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ilk aşamada vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dün ivedi şekilde 200 milyon liralık, bugün Kocaeli, Sakarya ile Antalya'ya 40 milyon liralık ve Yalova'dan az önce gelen bir taleple merkez iki ilçeye 2 milyon liralık kaynak aktardıklarını belirtti.

"Psikososyal destek çalışmalarımız devam ediyor"

Talep eden vatandaşların otel ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıklarına dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Sel özellikle bodrum katlarına ve bazı hanelerimize ciddi hasarlar verdi. Özellikle ihtiyaç duyan her vatandaşımızı vakıflarımızın, kaymakamlarımızın koordinasyonunda otellere yerleştirilme süreci de devam ediyor. Diğer yandan psikososyal destek çalışmalarımız devam ediyor. Yine Aile Bakanlığımıza verilen görevlerden bir tanesi. Bu kapsamda İstanbul'da 212 personelimiz, 39 araçla sürekli sahadayız. İhtiyaç duyan hanelerimize psikososyal destek çalışmalarıyla destek oluyoruz. Hem burada hem diğer ilçelerimizde bu minvalde de her zaman sahada olmaya devam ediyoruz. Yine vakıflarımızla beraber ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz."

Göktaş, sel bölgesindeki AFAD tırının bundan en çok etkilenen mahallede vatandaşların doğrudan taleplerini karşıladığını belirtti.

Bütün kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, "Rabb'im milletimizi tekrar bu tür afetlerden korusun. Tekrardan büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız devam ettiren bütün çalışma arkadaşlarımıza gönülden şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, açıklamasının ardından selden etkilenen vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da incelemelerde yer aldı.

Kaynak: AA
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