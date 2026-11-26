(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Beyazıt Yumuk ve beraberindeki gazileri kabul etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sayın Beyazıt Yumuk ve kıymetli gazilerimizle bakanlığımızda bir araya geldik. Gazilerimize yönelik çalışmalarımız ve sunduğumuz sosyal imkanlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin dirliği için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızın daima yanındayız."