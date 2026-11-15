Bakan Göktaş, Muradova ile COP31'de aile, kadın ve çocuk çalışmalarını görüştü - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Muradova ile COP31'de aile, kadın ve çocuk çalışmalarını görüştü

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Bakan Göktaş, COP31'de Azerbaycan Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü. Görüşmede aile ve nüfus yapısının korunması, kadınların güçlü yer alması, çocukların güvenle büyümesi için yürütülen çalışmalar paylaşıldı; 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla işbirlikleri vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Göktaş, şunları ifade etti:

"Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Sayın Bahar Muradova ile bir araya geldik. Ailelerimizin ve dinamik nüfus yapımızın korunması, kadınların hayatın her alanında güçlü şekilde yer alması ve çocuklarımızın güvenle büyümesi için yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla birlikteliğimizi pekiştirmeyi ve yeni işbirlikleri kurmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
AzerbaycanDiplomasiPolitikaGüncelÇocukCOP31ÇevreSon Dakika

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