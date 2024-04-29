Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şehit annesine geçmiş olsun dileklerini iletti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yıldırım düşmesi sonucu 11 yaşındaki torunu ile yaralanan şehit annesi Emine Karaca'yı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Van'da 2020'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın Almus ilçesinde yaşayan annesi Emine Karaca ve 11 yaşındaki torunu Mehmet Emin Karaca'nın yakınına, dün açık alanda bulundukları sırada yıldırım düştü. Yaralanan babaanne ve torun, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehit annesinin yaralandığı haberini alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, telefonla Emine Karaca'yı aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş'ın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine aileye psikososyal destek başta olmak üzere her türlü desteğin verilmesi talimatında bulunduğu belirtildi.