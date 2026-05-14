Göktaş’tan Darülaceze’ye kurban bağışı

AİLE ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığına kurban bağışında bulundu.

Bakan Göktaş, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ile bir araya geldi. Bakan Göktaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Asırlardır iyiliğin ve merhametin simgesi olan Darülaceze'ye kurban bağışımızı gerçekleştirdik. Kurban Bayramı yaklaşırken, dayanışmayı ve paylaşmanın bereketini büyütmek için tüm vatandaşlarımızı Darülaceze'nin iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet ediyorum. Birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.