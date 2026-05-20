Bakan Göktaş'tan Türkiye Kamu-Sen ile Görüşme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Göktaş'ın görüşmeye ilişkin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sn. Önder Kahveci ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik."

Sosyal Risk Haritası çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, aile yapımızı güçlendirecek ve toplumsal refahı artıracak adımlar üzerine istişarelerde bulunduk.

Milletimizin dert ortağı olan personelimizin memnuniyetini ve motivasyonunu son derece önemsiyoruz.

Bu anlayışla, sosyal hizmet ağımızın kıymetli birer halkası olan çalışma arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."