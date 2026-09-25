Bakan Göktaş, UNICEF Bölge Direktörü Beigbeder'le çocuk haklarını görüştü - Son Dakika
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Bakan Göktaş, UNICEF Bölge Direktörü Beigbeder'le çocuk haklarını görüştü

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Bakan Göktaş, UNICEF Bölge Direktörü Beigbeder\'le çocuk haklarını görüştü
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Bakan Göktaş, UNICEF Bölge Direktörü Edouard Beigbeder ile Bakanlıkta görüştü. Görüşmede çocuk haklarının korunması, güvenli dijital ekosistem ve insani krizlerin çocuklar üzerindeki etkileri değerlendirildi; Göktaş, çocukları korumak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

(ANKARA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, UNICEF Avrupa ve Orta Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Edouard Beigbeder ile Bakanlıkta bir araya geldi. Göktaş, görüşmede çocuk haklarının korunması, güvenli bir dijital ekosistem oluşturulması ve insani krizlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin ele alındığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, UNICEF Bölge Direktörü Edouard Beigbeder ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, şunları kaydetti:

"UNICEF Avrupa ve Orta Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ECAMENA) Bölgesi Direktörü Sn. Edouard Beigbeder ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

Görüşmemizde, çocuk haklarını korumaya ve güvenli bir dijital ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalarımızı, dünyada yaşanan insani krizlerin çocuklar üzerindeki etkilerini ve ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik.

Biricik evlatlarımızı hayatın her alanında korumak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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