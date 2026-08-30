Güler: 30 Ağustos Cumhuriyet'in yolunu açtı - Son Dakika
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Güler: 30 Ağustos Cumhuriyet'in yolunu açtı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek, Büyük Zafer'in milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu ve Cumhuriyet'in kuruluşuna zemin hazırladığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "30 Ağustos'ta elde edilen kutlu zafer, Milli Mücadele'nin askeri safhasını başarıya ulaştırırken milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesini de kesin bir biçimde ortaya koymuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır." ifadesini kullandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'daki Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı.

Güler ve beraberindekiler, Milli Mücadele kahramanlarının ve devlet erkanının mezarlarına karanfil bıraktı.

Güler, yaptığı konuşmada, milletin bağımsızlık iradesini tarihe altın harflerle yazdıran Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde burada bulunmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos 1922'nin milletin varlığına ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Güler, "30 Ağustos'ta elde edilen kutlu zafer, Milli Mücadele'nin askeri safhasını başarıya ulaştırırken milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesini de kesin bir biçimde ortaya koymuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu zaferin aynı zamanda milletin her türlü yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dahi istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini ortaya koyan büyük bir destan olduğunu vurgulayan Güler, bu tarihi mirasın emanetçileri olduklarını belirtti.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Herkese düşen görevin, vatanı ve bağımsızlığı gelecek nesillere daha güçlü şekilde devretmek, devletin bekasını ve milletin birliğini her şart altında en güçlü şekilde korumak olduğuna işaret eden Güler, bu sorumlulukla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda tarihten alınan güç, milli ve manevi değerlerden alınan ilham ve geleceğe dair vizyoner hedeflerle çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve aziz milletimizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya, caydırıcılığımızı daha da artırmaya, bölgesinde istikrarın, küresel ölçekte sözü ve etkisi güçlü olan bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan bütün devlet büyüklerimizi ve kahraman komutanlarımızı, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güler: 30 Ağustos Cumhuriyet'in yolunu açtı - Son Dakika

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