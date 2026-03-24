Bakan Güler'den, Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit olan asker için taziye mesajı

24.03.2026 18:55
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabındaki taziye mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize sabır dilerim."

Kaynak: AA

