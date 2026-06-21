Bakan Güler'den Babalar Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugünlere ulaşmada emeği bulunan ataları, devlet büyüklerini, şehitleri ve gazileri yetiştiren fedakar babaları rahmet, minnet ve saygıyla yad etti.

Bakan Güler, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ailesi için gece gündüz demeden çalışan, evlatlarının geleceği uğruna her türlü fedakarlığı göze alan, çocuklarına sevgisiyle yol gösteren ve varlığıyla güven veren tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını belirtti.

Babaların karşılıksız sevgileriyle çocuklarının sığındığı güvenli bir liman, hayat tecrübeleriyle yol gösteren bir rehber, duruş ve davranışlarıyla ise evlatlarına örnek olan en kıymetli rol model olduğunu ifade eden Güler, çocukların da hayatın ilk değerlerini, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi, sorumluluk almayı, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve vatan sevgisini çoğu zaman babalarının sözlerinden, davranışlarından ve yaşam mücadelelerinden öğrendiğini aktardı.

Güler, hayatın her döneminde bilgeliğine, desteğine ve anlayışına ihtiyaç duyulan babaların, kültürel ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, milli kimliğin ve toplumsal birlikteliğin korunmasında da çok önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Nesillerini milli ve manevi değerlerle yetiştiren, bilgi ve tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan tüm babalara hak ettikleri sevgi, saygı ve vefayı göstermenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bakan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babalarına şükran ve minnetlerimi sunuyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı nesiller kazandıran tüm babalarımızı saygıyla selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugünlere ulaşmamızda emeği bulunan şanlı atalarımızı, devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi yetiştiren fedakar babalarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Tüm babaların bu anlamlı gününü bir kez daha kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice yıllar diliyorum."

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan videolu paylaşımda da yurt içi ve yurt dışında görev alan Mehmetçiklerin "Babalar Günü" mesajlarına yer verildi.