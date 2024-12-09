Bakan Güler'den Isparta'da şehit olan askerler için taziye mesajı

Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, kaza sonucu şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz için yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 9 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize sabır dilerim."