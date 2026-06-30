Bakan Güler\'den Şehit Uzman Çavuş için Taziye Mesajı

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kazada şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için taziye mesajı paylaştı. Bakan Güler, "Pençe Kilit Harekat Bölgesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ANKARA,