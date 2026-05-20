Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nda savunma sanayisi sergisini ziyaret etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine katılmak için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları ile Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne geldi.
İlk olarak bölgedeki savunma sanayisi sergisini ziyaret eden Güler ve TSK komuta kademesi, sergilenen teknolojileri yerinde inceledi.
Bakan Güler'e Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nda Savunma Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?