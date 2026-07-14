Bakan Güler Gana Çalışma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Gana Çalışma Bakanı Pelpuo ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.