Bakan Güler, Kahramanmaraş Valiliği\'ni Ziyaret Etti

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında Valiliği de ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valiliği ziyaret ederek Vali Mükerrem Ünlüer'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.
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