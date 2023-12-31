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Bakan Güler, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Bakan Güler, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret etti. Burada personele hitap eden Bakan Güler, yeni yılda da görev ve sorumluluklarını azimle yerine getireceklerini belirtti ve Mehmetçiklere sağlık, esenlik ve başarılar diledi. Ayrıca, Bakan Güler Hava Kuvvetleri'nin başarılarına ve önemine değinerek, Hava Kuvvetlerimizin gök vatanımızdaki hak ve menfaatleri korumakta, terörle mücadelede etkili operasyonlar gerçekleştirmekte ve uluslararası barışı desteklemektedir. Hava Kuvvetlerimizin deprem sürecinde yaptığı yardımlar ve hava operasyonlarıyla ülkenin gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Bakan Güler, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı
31.12.2023 - 18:40,  Güncelleme: 18:46
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Bakan Güler, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı.

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret etti. Burada personele hitap eden Bakan Güler, "Yeni yılda da görev ve sorumluluklarımızı yine azimle yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor; ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, esenlik ve başarılar temenni ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı da bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olmuştur. Böylesine zorlu bir yılda Milli Savunma Bakanlığımız; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir" dedi.

'HAVA KUVVETLERİMİZ, 1 YILDA YAPILAN SORTİ SAYISINA 2 AYDA ULAŞTI'

Ardından Hava Kuvvetleri'nin başarılarına ve önemine değinen Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en etkin ve yoğun faaliyetlerini icra ettiği bu dönemde semalarımızdaki gücümüz olan Hava Kuvvetleri de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Hava Kuvvetlerimizin sancağını taşıyan siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarım da bu kapsamda önemli ve kritik görevler icra etmektesiniz. Nitekim sizlerin üstün gayret ve fedakarlığıyla Hava Kuvvetlerimiz; gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki gerçekleştirdiği etkili ve başarılı hava operasyonları ile ordumuza belirleyici ve kritik katkılar sağlamakta, Uluslararası Barışı Destekleme görevleri ile eğitim ve tatbikat faaliyetlerini icra ederek saygınlık ve gücünü sürekli olarak geliştirmektedir. Ayrıca, ülkemizi yasa boğan 6 Şubat tarihli depremlerin ilk anından itibaren Hava Kuvvetlerimiz, kurduğu hava köprüsü ile yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için üstün gayret göstermiş; en ücra köylere kadar vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmıştır. Hava Kuvvetlerimiz bu süreçte, bir yılda yapılan sorti sayısına ki bu 5 bin 500 sortidir; 2 ay içinde ulaşarak sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri en açık şekilde ortaya koymuştur. Hava Kuvvetlerimizin en köklü birliklerinden olan Türkiyemizin gururu 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığımız da yurt içinde ve sınır ötesinde kritik hava harekatları icra etmiş, kahraman pilotlarımız ve havalılarımız da bu başarının mimarı olmuşlardır. Gururla ifade etmeliyim sizler tüm faaliyetlerinizde elde ettiğiniz büyük başarılarla ülkemizin iftihar kaynağı oldunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Yaşar Güler, Adana, TSK, Savunma, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Güler, Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı - Son Dakika


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