Bakan Güler, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Bir Araya Geldi
Bakan Güler, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Bir Araya Geldi

25.02.2026 22:19
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve onların değerli aileleriyle iftarda bir araya geldi. Gazi Orduevindeki iftara Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı ve Salih Ayhan da katıldı." denildi.

Kaynak: ANKA

