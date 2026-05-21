Bakan Güler: TSK her an harbe hazır tutulacak

(İZMİR) - EFES-2026 Tatbikatı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, küresel güvenlik ortamının giderek daha kırılgan hale geldiğini belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima harbe hazır tutulmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi. Güler, "Ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak aynı zamanda dostlarımızın yanında olmak için azim kararlılık ve fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Gündüz Safhası'nda konuştu.

Küresel ve bölgesel güvenlik ortamındaki gelişmelere dikkat çeken Güler, "Küresel ve bölgesel güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve kırılgan hale geldiği, risklerin ve tehditlerin çeşitlenerek arttığı kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu hassas dönemde üç temel hususun her zamankinden daha fazla önem kazandığını değerlendiriyoruz. Bunlardan ilki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima harbe hazır tutulmasıdır. Bu doğrultuda kahraman personelimizin mesleki niteliklerini geliştiren teorik bilgiyi uygulamayla pekiştiren müşterek harekat yeteneğini artıran eğitim ve tatbikat faaliyetlerini son derece önemli görüyoruz" dedi.

Bakan Güler, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin her geçen yıl daha ileri seviyeye taşındığını belirterek, "Bu bilinçle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi her geçen yıl daha da geliştirerek sürdürüyoruz. Nitekim büyük bir başarıyla icra edilmekte olan Efes-2026 Tatbikatı da kahraman ordumuzun yüksek disiplin seviyesini sevk ve idare kabiliyetini hızlı reaksiyon yeteneğini ve müşterek operasyon gücünü açık şekilde ortaya koymaktadır. İkinci önemli husus ise yerli, milli ve modern savunma sanayimizin ulaştığı seviyedir. Son yıllarda savunma sanayii alanında ortaya konan güçlü vizyon kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. Bir dönem, dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tatbikatta kullanılan yerli ve milli savunma sistemlerine vurgu yapan Güler, "Tatbikat kapsamında da gururla müşahede ettiğimiz milli silah, sistem, mühimmat, insansız platform ve teknolojik kabiliyetlerimiz güvenlik politikamızın en önemli dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz üçüncü önemli husus ise başta kardeş dost ve müttefik ülkeler olmak üzere uluslararası askeri iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesidir. Güvenlik tehditlerinin sınırları aşan bir mahiyet kazandığı günümüzde ülkeler arasındaki koordinasyon birlikte çalışabilirlik ve ortak hareket kabiliyeti barış ve istikrarın korunmasında hayati bir rol oynamaktadır. Şu bir gerçek ki Türkiye son yıllarda uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere süreçlerinin başat aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca Efes-2026 Tatbikatı'na fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden askeri personelin iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut bir göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve birlikte çalışabilirliği artırdığını memnuniyetle müşahede ettik" diye konuştu.

BÖLGESEL VE KÜRESEL SORUMLULUK

Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlikte üstlendiği role değinen Güler, "Türkiye stratejik konumu, güçlü ordusu, gelişen savunma sanayii, etkin diplomasisi ve dostlarıyla geliştirdiği çok boyutlu iş birlikleriyle bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara yönelik önemli sorumluluklar üstlenmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan sonra da ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak aynı zamanda dostlarımızın yanında olmak için azim kararlılık ve fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.