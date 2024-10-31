Bakan Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti Açıklaması

Bakan Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'a yönelik sergilediği devlet terörü ve zulmün bölgenin büyük bir kargaşaya sürüklenme riskini artırdığını belirterek, "Bu kritik ortamda Türkiye ile Katar arasında geliştirilen fevkalade dayanışma ve yakın işbirliği her...

31.10.2024 20:46
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'a yönelik sergilediği devlet terörü ve zulmün bölgenin büyük bir kargaşaya sürüklenme riskini artırdığını belirterek, "Bu kritik ortamda Türkiye ile Katar arasında geliştirilen fevkalade dayanışma ve yakın işbirliği her zamankinden daha önemli ve oldukça kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Katar programı kapsamında Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Burada Mehmetçik'e hitap eden Güler, dost ve kardeş ülke Katar'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildirdi.

Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla yad etti.

Bölgede ve dünyada çok boyutlu ve kaotik gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik ve istikrar ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir sürecin yaşandığına dikkati çeken Güler, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir yandan vatan topraklarıyla mavi ve gök vatanı korurken, diğer yandan dünya genelinde barış ve güvenliğe katkı sağlamak adına önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler de bu misyonun en önemli temsilcileri olarak hem kahraman ordumuzun kudretini hem de devletimizin küresel güvenlik mimarisindeki rolünü bu coğrafyada gösteriyorsunuz. Sizlerin buradaki varlığı, Katar ile olan derin tarihi bağlarımızın ve güçlü stratejik ortaklığımızın da en somut nişanelerinden biridir."

İki ülke arasındaki güçlü bağın her alanda kendini göstermekte, ortak hedefler doğrultusunda müstesna bir seviyede güçlenerek devam etmekte olduğunu aktaran Güler, Katar'la kurulan yakın işbirliğinin iki ülke menfaatlerine hizmet ederken aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için de fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Güler, "Özellikle son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler, birlikte hareket etmemizin önemini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

"Türkiye ve Katar, bu hassas dönemde de tek yumruk olmuştur"

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Nitekim İsrail'in, Filistin, Gazze ve Lübnan'da sergilediği barbarlık seviyesine ulaşan devlet terörü ve zulüm, bölgenin büyük bir kargaşaya sürüklenme riskini artırmaktadır. Dolayısıyla bu kritik ortamda Türkiye ile Katar arasında geliştirilen fevkalade dayanışma ve yakın işbirliği her zamankinden daha önemli ve oldukça kıymetlidir. Türkiye ve Katar, bu hassas dönemde de tam bir uyum içerisinde hareket ederek tek yürek, tek yumruk olmuştur."

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin başta sosyal, kültürel ve askeri olmak üzere her alanda hızla gelişmeye devam ettiğini belirten Güler, iki ülkenin ortak bir medeniyetin ve inancın mirasçıları olarak kardeşlik hukuku çerçevesinde birbirlerine her zaman destek olduğunu vurguladı.

Güler, zor zamanlarda ülkelerin birbirlerine gönülden yardım etmesinin, Türk ve Katar halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

"Buradaki varlığınız, dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmeye katkı sunmaktadır"

Bu dostluk ve kardeşliğin en açık göstergelerinden birinin de Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının buradaki varlığı olduğuna dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Komutanlığımız, Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek, eğitim ve tatbikat icra etmek, terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatına katkı sağlamak amacıyla kıymetli bir görev icra ediyor. Bu faaliyetlerin başarıyla ve ahenkli bir şekilde yürümesinde, siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın görevlerinizi üstün bir fedakarlıkla icra ettiğini memnuniyetle müşahede ediyorum. Buradaki varlığınız, sadece bir askeri görevi ifa etmek değil, aynı zamanda birer elçi olarak iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmeye müstesna bir katkı sunmaktadır."

Güler, bu kritik süreçte komutanlığın üstlendiği tarihi sorumluluğu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek bir adanmışlık duygusuyla yerine getireceğine yürekten inandığını ifade etti.

Cumhuriyetin ikinci asrına girilen bu süreçte, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek, ülkemizin ve asil milletimizin bekasına yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Yegane hedefimiz, sizlerin de katkısıyla bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye, daha saygın, daha etkili ve daha caydırıcı bir Türk Silahlı Kuvvetleri'dir."

Bakan Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli askerlere de başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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