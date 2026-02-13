Bakan Güler, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Bakan Güler, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bakan Güler, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
13.02.2026 10:14
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025'in önemli fotoğraflarını oyladı. AA'nın foto muhabirlerine övgü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Güler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Nöbet" başlıklı fotoğrafı tercih eden Güler, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun Tayland'ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ile karşılaşan Milli Takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın sevincini gösteren "Kaptan" başlıklı fotoğrafına oy verdi."

Güler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Harun Özalp'in çektiği "Hareket zamanı" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"Günlük hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğrafını oylayan Güler, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın, Anneler Günü'nü İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de karşılayan Filistinli anne Nada Abu Armana'nın fotoğrafını seçti."

Bakan Güler'in, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi, Mahmoud Abu Hamda'nın İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirilen anları gösteren fotoğrafı oldu.

"Güçlü bir bellek çalışması"

Milli Savunma Bakanı Güler, AA muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri' oylaması, yalnızca bir fotoğraf seçimi değil, bir yılın hafızasını, acılarını, umutlarını ve başarılarını kayıt altına alan güçlü bir bellek çalışmasıdır. AA foto muhabirlerinin dünyanın dört bir yanında, çoğu zaman zorlu şartlar altında objektiflerine yansıttıkları kareler, yaşanan toplumsal hadiseleri, insan hikayelerini ve tarih, dönüm noktalarını çarpıcı bir anlatımla gözler önüne sermektedir. Her bir fotoğraf, kelimelere ihtiyaç duymadan yaşananları anlatan güçlü birer tanıklık niteliğindedir. Bu anlamlı organizasyon vesilesiyle, yıl boyunca fedakarca görev yapan Anadolu Ajansının kıymetli yönetimini ve sahada büyük bir özveriyle çalışan foto muhabirlerini, toplumun hafızasında iz bırakacak, tarihe not düşecek etkileyici kareleri kamuoyunun takdirine sundukları için tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Anadolu Ajansı, Yaşar Güler, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Bakan Güler, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bakan Güler, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
