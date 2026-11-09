Bakan Gürlek, 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Gürlek, 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 faili meçhul cinayet dosyasının yeniden incelendiğini ve şüphelilere operasyon düzenlendiğini bildirdi. Gürlek, 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhulden çıkarıldığını, Manisa Alaşehir'de 4 ve Ankara'da 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 faili meçhul cinayet dosyasının yeniden ele alındığını, soruşturmalar kapsamında şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin işbirliğiyle geçmiş yıllara ait faili meçhul suç dosyalarının yeniden incelendiğini belirtti.

Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları, Plaka Tanıma Sistemi verileri ile tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Gürlek, "Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız. 73 dosyada 80 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık." ifadesini kullandı.

Manisa'da 11 yıllık faili meçhul dosyada 4 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2015'ten bu yana kayıp olan Cennet Arıkan'ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketlerinin yeniden incelendiğini belirten Gürlek, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmalarında HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildiğini bildirdi.

Gürlek, bu tespitler üzerine gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını bildirdi.

Ankara'da 6 yıllık faili meçhul dosyada 1 şüpheli tutuklandı

2020'de Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek'in dosyasının yeniden incelendiğini belirten Gürlek, 2021'de Gölbaşı'nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda Şimşek'e ait olduğunun belirlendiğini belirtti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verilerinin değerlendirildiğini aktaran Gürlek, elde edilen deliller doğrultusunda 1 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Batman'da 12 yıllık faili meçhul dosyada 10 şüpheli gözaltına alındı

Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014'te kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar'ın dosyasında, öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldığını belirterek, Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtlarının incelendiğini aktardı.

Batman ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Gürlek, şüphelilerden 1'inin tutuklandığını kaydetti.

Aydın'da 23 yıllık faili meçhul dosyada 7 şüpheli gözaltına alındı

Gürlek, Aydın'ın Söke ilçesinde 2003'ten bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasında, kaybolmasına ilişkin geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgilerin değerlendirildiğini belirterek, Söke Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul'da 7 yıllık faili meçhul dosyada 6 şüpheli gözaltına alındı

2019'da Kırıkkale'den İstanbul'a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp'in dosyasında, son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişilerin araştırıldığını aktaran Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda telefon ve HTS kayıtlarının incelendiğini kaydetti.

Elde edilen bulgular üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Gürlek, soruşturmaları titizlikle yürüten Alaşehir, Ankara Batı, Kozluk, Söke ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, AFAD ekiplerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, aradan geçen süre ne olursa olsun kayıp vatandaşların akıbetinin belirlenmesi, sorumluların tespit edilmesi ve adalet bekleyen ailelerin yanında olunması için bütün imkanların seferber edilmeye devam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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